『マイクロソフト Surface モバイル マウス アイスブルー KGY-00047【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 28分に出品され03月19日 14時 28分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ポータブル、軽量、ワイヤレス】スムーズなスクロール、美しい形状の使いやすいデザイン、ドングルのない Bluetooth 接続が特徴の、軽量でポータブルな Surface モバイル マウス。
【ボタン】左、右、中央ボタン、ホイール、電源（長押しでペアリングボタン）
【インターフェイス】Bluetooth 4.01/4.1/4.2
【互換性】Windows 10 / Windows 10 ARM / Windows 8.1 / Mac OS 10+ / Android 6.0+
【本体サイズ】 107.20 mm x 60.30 mm x 25.80 mm / 78 g
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落札価格8156円
501 入札履歴
終了
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