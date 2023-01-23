『利尻カラークリーム(ナチュラルブラウン)170g 2本セット ＋ミネラルイオンブラシ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 03分に出品され03月14日 17時 03分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

利尻カラークリーム(ナチュラルブラウン)170g 2本セット ＋ミネラルイオンブラシ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 23.80 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。