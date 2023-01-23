『IZUMI 3ヘッド 回転式シェーバー シルバー IZR-N1461-S【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 20時 39分に出品され04月16日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・シルバー IZR-N1461-S

・サイズ:W60×D80×H168mm

・電源:AC100~240V(50/60Hz)

・消費電力(入力容量):7W

・付属品:電源アダプター、充電スタンド、I型ブラシ、キャップ、専用ハードケース、グルーミングヘッド、スタイリングコーム、クリーニングブラシ、ディープクリーニングブラシ、プレシェーブブラシ

・使用可能日数:20日(1日1回3分使用で電池を使い切るまで)

・充電時間:90分

・防水機能:IPX7基準(WET/DRY、お風呂剃り対応)

・本体重量(kg):0.182