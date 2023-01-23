『IZUMI 3ヘッド 回転式シェーバー シルバー IZR-N1461-S【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 20時 39分に出品され04月16日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・シルバー IZR-N1461-S
・サイズ:W60×D80×H168mm
・電源:AC100~240V(50/60Hz)
・消費電力(入力容量):7W
・付属品:電源アダプター、充電スタンド、I型ブラシ、キャップ、専用ハードケース、グルーミングヘッド、スタイリングコーム、クリーニングブラシ、ディープクリーニングブラシ、プレシェーブブラシ
・使用可能日数:20日(1日1回3分使用で電池を使い切るまで)
・充電時間:90分
・防水機能:IPX7基準(WET/DRY、お風呂剃り対応)
・本体重量(kg):0.182
BRAUN ブラウン 51-W7000cc 充電式シェーバー お風呂剃り 水洗い 海外対応 全自動洗浄システム 洗浄液付 洗浄機能 充電器付
¥ 8155
泉精器製作所 イズミ 電気シェーバー ソリッドシリーズ 3枚刃 往復式本体丸洗い グレー (ポーチ付) IZF-V539-H-EA
¥ 8155
TONDEO トンデオ 替刃 10B TCR 短刃 10枚入
¥ 8155
Philips SH71/50 シェービングヘッド フィリップス シェーバー シリーズ 7000 (S7XXX) およびシリーズ 5000
¥ 8154
ブラウン メンズシェーバー 充電式 シリーズ5 51-W1200S-V
¥ 8154
ブラウン メンズシェーバー 充電式 シリーズ5 51-W1200S-V
¥ 8154
ブラウン メンズシェーバー【3枚刃】（ブルー）BRAUN Series5（シリーズ5） 50-B1200S
¥ 8154
ブラウン メンズシェーバー【3枚刃】（ホワイト）BRAUN Series5（シリーズ5） 50-W1200S
¥ 8154
ブラウン メンズ電気シェーバー シリーズ3 3040s-W 3枚刃 水洗い/お風呂剃り可 ホワイト
¥ 8152
フィリップス 5000 シリーズ メンズ 電動シェーバー 電気シェーバー 髭剃り 45枚スティールプレシジョン刃・360-Dフレックスヘッド・S558
¥ 8152
ブラウン シェーバー 替え刃 シリーズ9 Pro 94M (F/C94Mに対する海外版) 網刃 内刃 一体型カセット 並行輸入品
¥ 8152
PHILIPS ウェット＆ドライ電気シェーバー 5000シリーズ 収納ケース付 ブラック S5588/30
¥ 8152
パナソニック ES-RT4AU-A エントリーシェーバー 3枚刃 ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用 (青) (ESRT4AUA)
¥ 8151
パナソニック ES-RT4AU-A エントリーシェーバー 3枚刃 ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用 (青) (ESRT4AUA)
¥ 8151
パナソニック ES-RT4N-S エントリーシェーバー 3枚刃 ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用 (シルバー) (ESRT4NS)
¥ 8151
パナソニック ES-RT4N-S エントリーシェーバー 3枚刃 ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用 (シルバー) (ESRT4NS)
¥ 8151
ブラウン シェーバー 替え刃 シリーズ9 Pro 94M (F/C94Mに対する海外版) 網刃 内刃 一体型カセット 並行輸入品
¥ 8150
ロゼンスター PR-1500/PR-1500N プロ仕様バリカン専用替刃 HS-150CE
¥ 8149
落札価格8156円
238 入札履歴
終了
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