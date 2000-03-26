『コールマン(Coleman) エアーベッド アドベンチャーエクストラデュラブルエアーベッド 2000032620【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 18時 57分に出品され03月07日 18時 57分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) エアーベッド アドベンチャーエクストラデュラブルエアーベッド 2000032620
【商品説明】
・仕様:ダブルロックバルブ、ロール式収納
・使用時サイズ:約185×135×20(h)cm
・収納時サイズ:約36×30×9(h)cm
・材質:70Dポリエステル、PVC
・重量:約2.5kg
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 30.60 cm
奥行 : 35.80 cm
重量 : 2.98 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8156円
292 入札履歴
終了
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