『DIGITEN温度および湿度コントローラーDHTC-1011温湿度コントローラー 爬虫類テラリウムキノコ温室自作発酵用の配線済みデュアルステ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 15時 24分に出品され04月09日 15時 24分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DIGITEN温度および湿度コントローラーDHTC-1011温湿度コントローラー 爬虫類テラリウムキノコ温室自作発酵用の配線済みデュアルステ
【商品説明】
・?【便利なデザイン】温湿度コントローラーは、シンプルな3ボタンの大型液晶画面と、プラグアンドプレイで使いやすい配線済みのデザインになっています。
・?【広い制御範囲】温度と湿度2in1センサー;温度制御範囲は-40?〜248?、湿度制御範囲は1％RH〜100％RHです。設定されたパラメータに従って、冷却または加熱、加湿または除湿を開始します。これにより、いつでも目的の温度と湿度を維持できます。
・?【デュアルリレー出力】温度と湿度の機器を同時に制御できます。1つは温度制御用で、もう1つは湿度制御用です。
・?【多目的】自家醸造（冷蔵庫）、発酵、温室、テラリウム、爬虫類、植栽（きのこ）、肉の
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 20.70 cm
奥行 : 20.90 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8156円
595 入札履歴
終了
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