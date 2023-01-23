『[リー] リュック ロゴ刺繍 ボックススクエア型 軽量多機能 PC収納可能 ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 15時 03分に出品され03月18日 15時 03分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タウンやストリート、セレクトショップでも大人気で性別・世代を問わず多くの方に支持されているブランド「リー」から、リーズナブルなプライスで男女問わず活躍できるベストセラーリュックが登場。無駄を省いたシンプルなデザインの中にもタウンで目を惹くLeeのブランドロゴ刺繍が魅力。使い勝手の良い大きさは、オンオフ問わず様々なシーンでお使い頂け、トレンドにも左右されづらく、年をまたいで長くご愛用頂けるアイテムです。背面下部サイドには仕様頻度の高いスマホなどの収納に便利なポケットを採用。メインルームにはパソコン・タブレット収納スペースあり。背面部サイドにはメインルーム直通のファスナーが付いているので、スムーズに物の出し入れが可能です。通学・通勤・旅行・デイリーユース・タウンユース・サイクリングやアウトドアなどのアクティブシーンにも幅広く活躍できるデザインと機能性でユーザーの強い味方になってくれること間違いなしです!

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