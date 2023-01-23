『ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 16時 16分に出品され03月25日 16時 16分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
【商品説明】
・【モデル】PARTENZA-P
・【原産国】ベトナム
・【素材】イタリア製 ナチュラルグレイン牛革
・ストラップの種類: ショルダー
・メイン素材: レザー
・表地: レザー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
落札価格8156円
157 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！