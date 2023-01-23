『ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 04時 54分に出品され04月15日 04時 54分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
【商品説明】
・【モデル】PARTENZA-P
・【原産国】ベトナム
・【素材】イタリア製 ナチュラルグレイン牛革
・ストラップの種類: ショルダー
・メイン素材: レザー
・表地: レザー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
¥ 8156
ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR
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落札価格8156円
22 入札履歴
終了
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