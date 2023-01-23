『ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 17時 49分に出品され03月27日 17時 49分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ポルペッタ ピープント サコッシュ ナチュラルグレインエンボスレザー ミニサコッシュ ショルダーバッグ サイドポーチ P punto PAR



【商品説明】

・【モデル】PARTENZA-P

・【原産国】ベトナム

・【素材】イタリア製 ナチュラルグレイン牛革

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: レザー

・表地: レザー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ポルペッタ

ピープント

サコッシュ

ナチュラルグレインエンボスレザー

ミニサコッシュ

ショルダーバッグ

サイドポーチ

P

punto

PAR