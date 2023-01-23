『スマホホルダー BMW ミニクーパー 専用 ワイヤレス充電 クリップ式 車載ホルダー 車 スマホ スタンド BMW Mini Cooper【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 14時 05分に出品され03月06日 14時 05分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スマホホルダー BMW ミニクーパー 専用 ワイヤレス充電 クリップ式 車載ホルダー 車 スマホ スタンド BMW Mini Cooper
【商品説明】
・【取り付け簡単・広く適用可能】スマホ車載ホルダー インストール場所：ダッシュボード、 車載ホルダー 簡単な設置と実用的、片手アクセス、自動クランプ、インテリジェントリンケージ、高速応答、取り付けが簡単で、インストール方法については、ビデオの指示に従ってください。サイズが4インチから6インチのスマートフォンまたは電子機器に適しています（大型携帯電話）。
・【対応車種】BMW・ミニ・クーパー F54 F55 F56 F57 デジタルメーター車に適用。
・【重力連動・安定性卓越性】重力連動の原理を採用し、スマートフォン自体の重量が片手で1秒で自動的にピンチします。 従来のボタンプレスタイプより操作が簡単
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8156円
88 入札履歴
終了
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