スマホホルダー BMW ミニクーパー 専用 ワイヤレス充電 クリップ式 車載ホルダー 車 スマホ スタンド BMW Mini Cooper【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

スマホホルダー BMW ミニクーパー 専用 ワイヤレス充電 クリップ式 車載ホルダー 車 スマホ スタンド BMW Mini Cooper



【商品説明】

・【取り付け簡単・広く適用可能】スマホ車載ホルダー インストール場所：ダッシュボード、 車載ホルダー 簡単な設置と実用的、片手アクセス、自動クランプ、インテリジェントリンケージ、高速応答、取り付けが簡単で、インストール方法については、ビデオの指示に従ってください。サイズが4インチから6インチのスマートフォンまたは電子機器に適しています（大型携帯電話）。

・【対応車種】BMW・ミニ・クーパー F54 F55 F56 F57 デジタルメーター車に適用。

・【重力連動・安定性卓越性】重力連動の原理を採用し、スマートフォン自体の重量が片手で1秒で自動的にピンチします。 従来のボタンプレスタイプより操作が簡単



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。