『初音ミク 風 vocaloid はつね ミク レーシング コスプレ衣装 ウィッグ ワンピース cosplay 変装 コスチューム 撮影 祭り【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 06時 01分に出品され03月25日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,155円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品未使用
衣装全セット内容：ワンピース+袖+靴下+レッグ飾り+頭飾り（写真参照）
※別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り：ウィッグでご提供致します。
衣装サイズ：cm(誤差ご多少ございます)
写真参照
【商品の発送】
ご入金を確認取れた後、商品を製作させていただきます。製作時間が20-30日間ぐらいです（商品と数などによって）。発送後、到着まで4日?7日かかります。 （交通機関の事情により遅れる場合がありますので、予めご了承ください。） 送料は、全国一律
*沖縄や離島の場合別途追加料金(2500円)かかりますので、予めご了承ください。
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落札価格8155円
92 入札履歴
終了
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