キャプテンスタッグ ビストロ ぴったりキッチンテーブル UC-588 アウトドア テーブル サイドテーブル付 コンパクト収納 キャンプ CAPTAIN STAG【コストコ お買い得】

商品説明



使い勝手の良いキッチンテーブル。

テーブルを使いやすい高さに調節可能。

サイドテーブルの向きを設営スペースに合わせて内外変更可能。

持ち運びに便利なコンパクトフラット収納。

便利なアジャスター機能付き。



《製品仕様》

製品サイズ(約)

幅1，540×奥行470×高さ1，630mm

収納サイズ(約)

幅460×奥行130×高さ465mm

重量(約)

6.7kg

材質（品質）

甲板の表面材：合成樹脂化粧繊維板、構造部材：アルミニウム合金（表面加工：アルマイト）

仕様その他

耐荷重／天板：20kg（均等）、サイドテーブル：各10kg、ランタンハンガー：1kg、ツールハンガー：500g

テーブルサイズ／幅900×奥行450×高さ905・855・805mm

サイドテーブルサイズ／幅435×350×高さ320mm

原産国

中国



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