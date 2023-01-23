『キャプテンスタッグ ビストロ ぴったりキッチンテーブル UC-588 アウトドア テーブル サイドテーブル付 コンパクト収納 キャンプ CAPTAIN STAG【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 11時 25分に出品され03月12日 11時 25分に終了予定です。即決価格は8,155円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
使い勝手の良いキッチンテーブル。
テーブルを使いやすい高さに調節可能。
サイドテーブルの向きを設営スペースに合わせて内外変更可能。
持ち運びに便利なコンパクトフラット収納。
便利なアジャスター機能付き。
《製品仕様》
製品サイズ(約)
幅1，540×奥行470×高さ1，630mm
収納サイズ(約)
幅460×奥行130×高さ465mm
重量(約)
6.7kg
材質（品質）
甲板の表面材：合成樹脂化粧繊維板、構造部材：アルミニウム合金（表面加工：アルマイト）
仕様その他
耐荷重／天板：20kg（均等）、サイドテーブル：各10kg、ランタンハンガー：1kg、ツールハンガー：500g
テーブルサイズ／幅900×奥行450×高さ905・855・805mm
サイドテーブルサイズ／幅435×350×高さ320mm
原産国
中国
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4560464287608
商品コード
4560464287608
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落札価格8155円
738 入札履歴
終了
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