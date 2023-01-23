『Floralies プランタースタンド アイアン 鉄製 アイビースタンド ガーデンラック 屋外 錆びない 2段 3段 横型 花台 フラワーラ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 09時 21分に出品され03月05日 09時 21分に終了予定です。即決価格は8,155円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Floralies プランタースタンド アイアン 鉄製 アイビースタンド ガーデンラック 屋外 錆びない 2段 3段 横型 花台 フラワーラ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 86.00 cm
重量 : 2.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8155円
311 入札履歴
終了
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