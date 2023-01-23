『水質改良ミネラル安定剤 セラサプリ 10kg【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 11時 53分に出品され03月16日 11時 53分に終了予定です。即決価格は8,155円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
水質改良ミネラル安定剤 セラサプリ 10kg
【商品説明】
・PHを安定させる効果があり、病害菌の発生を抑制します。
・えさの残餌や、フンを分解促進し、水質を安定します。
・水中の毒性物質「亜硝酸イオン等」を除去し、養魚を健全に育成し、食欲を増進します。
・水中ヘドロの悪臭成分を吸着除去作用
・飛騨海洋科学研究所プロデュース！養殖場の水づくりに！水質改良ミネラル安定剤！
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8155円
337 入札履歴
終了
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