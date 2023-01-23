『ロイヤルカナン 猫用 ベビー34 400g 12個セット D キャットフード 猫用 フード 猫【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 56分に出品され03月09日 22時 56分に終了予定です。即決価格は8,155円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 子猫（生後1〜4ヶ月齢まで）、母猫（妊娠後〜授乳期）

内容量：400g×12

原材料：家禽*ミート、動物性脂肪、米、とうもろこし粉、植物性分離タンパク**、加水分解動物性タンパク、植物性繊維、酵母、ビートパルプ、魚油、大豆油、フラクトオリゴ糖、加水分解酵母（マンナンオリゴ糖源）、マリーゴールド抽出物（ルテイン源）、アミノ酸類（L-リジン、タウリン、DL-メチオニン、L-カルニチン）、ゼオライト、ミネラル類（K、Cl、Mg、Zn、P、Mn、Fe、Cu、I、Se）、ビタミン類（コリン、E、C、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、B2、B6、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、D3）、酸化防止剤（BHA、没食子酸プロピル）

*鶏、七面鳥

**超高消化性タンパク

主原料はすべて天然由来原料を使用しており、着色料を使用していない為、粒の色調等にばらつきがある場合がございますが、品質に問題はありませんので、安心してご利用ください。

※リニューアルがある場合、パッケージとサイトに掲載されている情報の一部が異なる場合がございます。

※在庫・ご注文状況により2週間程度お時間をいただく場合がございます。予めご了承くださいませ。

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