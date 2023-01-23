『パナソニック 白熱電球ミニクリプトン電球 E17口金 100V 60W形(54W) 35mm径 ホワイト 2個入り LDS100V54WWK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 21時 38分に出品され03月14日 21時 38分に終了予定です。即決価格は8,155円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック 白熱電球ミニクリプトン電球 E17口金 100V 60W形(54W) 35mm径 ホワイト 2個入り LDS100V54WWK
【商品説明】
アルゴンよりも熱伝導率の低いクリプトンの封入で、長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によって、スポットライト、ダウンライト、シャンデリア、スタンド、ブラケットなど幅広く使用できます。
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¥ 8119
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¥ 8106
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¥ 8106
シルバー 殺菌灯用器具 笠なし型照明器具(トラフ) GL20形×1 GL20用 100V グロースタータ形 低力率 1灯用 50Hz/60H
¥ 8106
Philips Hue(フィリップスヒュー) スマート電球 100W E26 スマートライト LED電球 スマートled 照明 ランプ Al
¥ 8105
両端部の管径32.5mmで防湿防雨形蛍光灯器具対応直管形LED蛍光灯40形(120cm) 18W 1900ルーメン昼白色(4本セット)
¥ 8104
落札価格8155円
327 入札履歴
終了
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