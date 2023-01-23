『パナソニック 白熱電球ミニクリプトン電球 E17口金 100V 60W形(54W) 35mm径 ホワイト 2個入り LDS100V54WWK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 21時 38分に出品され03月14日 21時 38分に終了予定です。即決価格は8,155円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

パナソニック 白熱電球ミニクリプトン電球 E17口金 100V 60W形(54W) 35mm径 ホワイト 2個入り LDS100V54WWK



【商品説明】

アルゴンよりも熱伝導率の低いクリプトンの封入で、長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によって、スポットライト、ダウンライト、シャンデリア、スタンド、ブラケットなど幅広く使用できます。

