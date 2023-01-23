『ピークビズ ビジネスリュックリュック 13pockets ブラック VPEAK-05BK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 25分に出品され03月17日 01時 25分に終了予定です。即決価格は8,155円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ピークビズ ビジネスリュックリュック 13pockets ブラック VPEAK-05BK



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ピークビズ

ビジネスリュックリュック

13pockets

ブラック

VPEAK-05BK