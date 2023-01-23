『レビール オブ リバー revir of river 3way ハンモック クロス 単品 自立式 室内 チェアー ソファ インテリア アウト【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 03時 56分に出品され04月17日 03時 56分に終了予定です。即決価格は8,155円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[レビール オブ リバー] revir of river 3way ハンモック クロス 単品 自立式 室内 チェアー ソファ インテリア アウトドア キャンプ (ブラック)
【商品説明】
・サイズ：ハンモッククロス：約145×約194.5cm ハンモッククロスチェア：約135×約114cm クッション：約43×約82×約18cm ハンモッククロス 重量：約1.16kg ハンモッククロス チェア 重量：約1.22kg クッション 重量：約1.22kg
・セット内容：ハンモッククロスx1 ハンモッククロスチェアx1 クッションx1
・ブランド：revir of river
・仕様：ハンモック・チェア 対荷重:150kg
・素材：キャンバス生地
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 45.00 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8155円
83 入札履歴
終了
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