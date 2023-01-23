『LAG1150マザーボード VGA + HDMIデュアル出力 DDR3 SATA 2.0 USB 2.0 PCデスクトップメインボード 統合【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 19分に出品され03月26日 05時 19分に終了予定です。即決価格は8,155円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

LAG1150マザーボード VGA + HDMIデュアル出力 DDR3 SATA 2.0 USB 2.0 PCデスクトップメインボード 統合



【商品説明】

LAG1150マザーボード VGA + HDMIデュアル出力 DDR3 SATA 2.0 USB 2.0 PCデスクトップメインボード 統合6チャンネルオーディオチップ H81 DDR3マザーボード

・DDR3デスクトップメモリ1066/1333/1600と互換性があります

・このマザーボードには、4つのSATA2.0インターフェイスとPCI-E x16グラフィックスカードスロットがあります

・この製品には互換性と拡張スペースがあり、システムメモリを考慮していません

・コアグラフィックスカードHDMI高解像度グラフィックス、高解像度および高性能

X081PV8L76



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 530.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。