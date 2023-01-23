『BjornWiinBlad ビヨン・ヴィンブラッド Eva Flower Pot エヴァ フラワーポット ライトグリーン 56517 花びん【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 23時 18分に出品され03月26日 23時 18分に終了予定です。即決価格は8,154円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BjornWiinBlad ビヨン・ヴィンブラッド Eva Flower Pot エヴァ フラワーポット ライトグリーン 56517 花びん



【商品説明】

・【カラー】ライトグリーン

・【サイズ】Φ15.5 x W15.5 x H14.5 cm 口径Φ10.3cm

・【原産国】中国

・【商品名】EVA FLOWER POT

・【材 質】磁器



【サイズ】

高さ : 15.30 cm

横幅 : 15.40 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。