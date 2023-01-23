『BjornWiinBlad ビヨン・ヴィンブラッド Eva Flower Pot エヴァ フラワーポット ライトグリーン 56517 花びん【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 23時 18分に出品され03月26日 23時 18分に終了予定です。即決価格は8,154円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BjornWiinBlad ビヨン・ヴィンブラッド Eva Flower Pot エヴァ フラワーポット ライトグリーン 56517 花びん
【商品説明】
・【カラー】ライトグリーン
・【サイズ】Φ15.5 x W15.5 x H14.5 cm 口径Φ10.3cm
・【原産国】中国
・【商品名】EVA FLOWER POT
・【材 質】磁器
【サイズ】
高さ : 15.30 cm
横幅 : 15.40 cm
奥行 : 16.20 cm
重量 : 720.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8154円
652 入札履歴
終了
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