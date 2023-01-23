『マルカン ドッグフレンドルーム 犬用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 19時 33分に出品され03月05日 19時 33分に終了予定です。即決価格は8,154円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マルカン ドッグフレンドルーム 犬用
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :91.5×57.5×55.7cm
・本体重量:5.14kg
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 60.60 cm
奥行 : 91.00 cm
重量 : 6.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8154円
666 入札履歴
終了
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