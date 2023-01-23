『マルカン ドッグフレンドルーム 犬用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 09時 38分に出品され03月08日 09時 38分に終了予定です。即決価格は8,154円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マルカン ドッグフレンドルーム 犬用



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :91.5×57.5×55.7cm

・本体重量:5.14kg



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 60.60 cm

奥行 : 91.00 cm

重量 : 6.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。