『Ikko Audio 3.5mm ステレオプラグ リケーブル Arc CTU-01MMCX-3.5mm MMCX【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 23時 28分に出品され03月25日 23時 28分に終了予定です。即決価格は8,154円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヘッドホンアクセサリー

【商品名】

Ikko Audio 3.5mm ステレオプラグ リケーブル Arc CTU-01MMCX-3.5mm MMCX

CMR-X08DL4LHWD

【商品説明】



【サイズ】

高さ : 1.70 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 19.70 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。