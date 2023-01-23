『エレコム PCバッグ カメラバッグ offtoco オフトコ ブラック DGB-S043BK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 22時 15分に出品され04月22日 22時 15分に終了予定です。即決価格は8,154円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【 仕様 】 外寸:幅300mm×奥行150mm×高さ410mm ※ハンドル・ショルダーベルト部含まず 参考収容寸法:バッグ本体内寸(ケース取り外し時):幅285mm×奥行120mm×高さ395mm、カメラ収納部内寸(ケース装着時):幅260mm×奥行100mm×高さ160mm、PC収納部内寸:幅255mm×奥行25mm×高さ380mm、上部収納部内寸:幅285mm×奥行120mm×高さ210mm ポケット数:上部収納スペース(内側:メッシュポケット×5、ファスナーポケット×1、PC収納スペース×1)、前面ポケット×1(内側:メッシュポケット×2)、背面ポケット×1、ショルダー部カードポケット×1 カラー:ブラック 材質:表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル 重量:製品本体:約825g、インナーケース:約175g 付属品:カメラインナーケース×1、仕切板×2【 説明 】 休日に持って出かけたくなるカメラバッグシリーズ“o