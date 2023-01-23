『アヴィレックス ヴィンテージ調ワンショルダーバッグ AX2031 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 01時 53分に出品され03月22日 01時 53分に終了予定です。即決価格は8,154円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アヴィレックス ヴィンテージ調ワンショルダーバッグ AX2031 ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ42cmxヨコ16.5cmxマチ7cm

・ポケットの数:4(外側2/内側2)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: シボ加工合成皮革

・重量:510g



【サイズ】

高さ : 5.33 cm

横幅 : 23.37 cm

奥行 : 43.18 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アヴィレックス

ヴィンテージ調ワンショルダーバッグ

AX2031

ブラック