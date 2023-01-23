『キャンプ用品 SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) X-ポット ケトル1.3L ST84014 サンド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 23時 58分に出品され04月01日 23時 58分に終了予定です。即決価格は8,154円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アウトドア調理器具 クッカーセット

【商品名】

SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) X-ポット ケトル1.3L ST84014 サンド



【ブランド】

シートゥサミット(SEA TO SUMMIT)



【商品説明】

・サイズ：15.5×9.0cm（折りたたみ時は高さ約3.5cm）

・容 量：1.3L（使用可能容量）

・素 材：シリコン、アルミ（底の厚さ0.8mm）、アクリル樹脂、ガラス繊維強化ナイロン（持ち手）

・耐 熱：-40～180

・重 量：約186g



【サイズ】

高さ : 3.99 cm

横幅 : 15.49 cm

奥行 : 16.00 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。