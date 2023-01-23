『キャメルバック(CAMELBAK) 自転車ハイドレーションバッグ HYDROBAK(ハイドロバック) バッグ容量1.5L+リザーバー1.5L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 09時 51分に出品され03月11日 09時 51分に終了予定です。即決価格は8,154円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャメルバック(CAMELBAK) 自転車ハイドレーションバッグ HYDROBAK(ハイドロバック) バッグ容量1.5L+リザーバー1.5L



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.11 cm

横幅 : 24.51 cm

奥行 : 38.89 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。