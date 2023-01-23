『TYR Tracer X Racing ミラーゴーグル イエロー 並行輸入【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 12時 02分に出品され03月11日 12時 02分に終了予定です。即決価格は8,154円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Tracer X Racing Mirrored・イエロー LGTRXM

・・Color:イエロー

・市場のどのレースゴーグルよりも15%広い視野。

・液体シリコンガスケット。

・曇り止めコーティング。

・超薄型デザイン。

・5つの取り外し可能なノーズブリッジ。