『ogawa(オガワ) アウトドア キャンプ テントシート PVCマルチシート 300×140用 シルバー(ライトグレー) 1437【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 13時 19分に出品され03月05日 13時 19分に終了予定です。即決価格は8,153円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ogawa(オガワ) アウトドア キャンプ テントシート PVCマルチシート 300×140用 シルバー(ライトグレー) 1437



【商品説明】

・対象シーズン: 4シーズン

・発売年・モデルイヤー: 2021

・素材:PVC(耐水圧10，000mm以上)

・部門名: ユニセックス大人