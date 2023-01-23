『LVYUAN(リョクエン) キャリーカート 折りたたみ 階段 買い物 軽量 業務用ハンドトラック 静音 運搬 キャリー コンパクト 固定ロー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 12時 03分に出品され03月06日 12時 03分に終了予定です。即決価格は8,153円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LVYUAN(リョクエン) キャリーカート 折りたたみ 階段 買い物 軽量 業務用ハンドトラック 静音 運搬 キャリー コンパクト 固定ロー



【商品説明】

・すくい板(mm)長さ×幅:350×485

・均等荷重(kg):130 全長(mm):1080

・折りたたみサイズ(mm)幅×奥行×高さ:480×50×750 質量(kg):5

・本体:アルミ 付属品:荷物固定用ゴム 製造国:中国



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 4.98 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。