『BM-283_アイアンラックPLUS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 10時 19分に出品され04月23日 10時 19分に終了予定です。即決価格は8,153円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BM-283_アイアンラックPLUS
【商品説明】
・サイズ:約590×285×300?
・収納サイズ:約590×285×50?
・材質:フレーム・天板:鉄(カチオン電着塗装)
・耐荷重:ラック1枚に付き30?
・重量:約2.9?
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 29.10 cm
奥行 : 61.20 cm
重量 : 3.38 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8153円
106 入札履歴
終了
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