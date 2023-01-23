『BM-283_アイアンラックPLUS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 10時 19分に出品され04月23日 10時 19分に終了予定です。即決価格は8,153円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BM-283_アイアンラックPLUS



【商品説明】

・サイズ:約590×285×300?

・収納サイズ:約590×285×50?

・材質:フレーム・天板:鉄(カチオン電着塗装)

・耐荷重:ラック1枚に付き30?

・重量:約2.9?



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 29.10 cm

奥行 : 61.20 cm

重量 : 3.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。