『国内正規品 ORIVETI 10mmチタンコーティング ダイナミックドライバー搭載カナル型イヤホン MMCX リケーブル シャイニーブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 05時 49分に出品され03月13日 05時 49分に終了予定です。即決価格は8,153円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

国内正規品 ORIVETI 10mmチタンコーティング ダイナミックドライバー搭載カナル型イヤホン MMCX リケーブル シャイニーブラック



【商品説明】

・10mmチタンコーティングドライバ搭載カナル型イヤホン

・カラー:ジェットブラック

・タイプ:カナル型イヤホン

・ドライバ:ダイナミックドライバ x1

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 15.80 cm

奥行 : 16.40 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。