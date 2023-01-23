『BATプロジェクト 1:72 ウクライナ ニューポールNi.21複葉戦闘機【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 13時 18分に出品され04月22日 13時 18分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BATプロジェクト 1:72 ウクライナ ニューポールNi.21複葉戦闘機



【商品説明】

・BATプロジェクト 1:72 ウクライナ ニューポールNi.21複葉戦闘機



【サイズ】

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