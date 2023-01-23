『BATプロジェクト 1:72 ウクライナ ニューポールNi.21複葉戦闘機【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 13時 18分に出品され04月22日 13時 18分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BATプロジェクト 1:72 ウクライナ ニューポールNi.21複葉戦闘機
【商品説明】
・BATプロジェクト 1:72 ウクライナ ニューポールNi.21複葉戦闘機
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8139
LIMOX 1/200 エアバス A340-600 ルフトハンザドイツ航空 D-AIHH Wiesbaden
¥ 8138
hogan Wings（ホーガンウイングス） 1/200 ボーイング 777-300ER アメリカン航空 WiFiレドーム付
¥ 8136
Italeri ITA1414 1:72 F-14A トムキャット 50th First Flight Anniversary 【並行輸入】
¥ 8135
スペシャルホビー 1/32 イギリス空軍 モラーヌ・ソルニエ N 単葉戦闘機 プラモデル SH32017
¥ 8135
ズベズダ 1/72 ソビエト軍 Mi-24A ミルハインド 攻撃ヘリ プラモデル ZV7273
¥ 8133
落札価格8152円
430 入札履歴
終了
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