『EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 ロードランナー ブラック 中・大型犬用 200cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 13時 20分に出品され03月18日 13時 20分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「EZYDOG(イージードッグ)」より引用"
【商品名】
EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 ロードランナー ブラック 中・大型犬用 200cm
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :4×2×200cm
・本体重量:187g
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 24.00 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8152円
787 入札履歴
終了
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