『GEX ピュアクリスタル セラミックス 陶器製 静音 軟水化フィルター1枚付き 下部尿路の健康維持に フィルター式給水器 猫用 1.5L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 07時 58分に出品され03月16日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ジェックス」より引用"
【商品名】
GEX ピュアクリスタル セラミックス 陶器製 静音 軟水化フィルター1枚付き 下部尿路の健康維持に フィルター式給水器 猫用 1.5L
【商品説明】
・中心部から穏やかに溢れた水流で、食べカスや被毛等を飲み口から下部タンクへ流すので、飲み口は常にキレイな状態を保つ
・原産国:中華人民共和国
・定格消費電力:2.4W/2.0W(50Hz/60Hz)、定格水量:1.5L
・本体サイズ(幅X奥行X高さ):26.0×26.0×11.0cm
・本体重量:1600.0g
・毎日の水換えやお手入れが必要なベースタンク部分は使いやすさを重視した、軽くて持ち運びのしやすいABS樹脂製
・飲みやすさを追求したセラミック製循環式給水器
【サイズ】
高さ : 19.60 cm
横幅 : 31.40 cm
奥行 : 31.80 cm
重量 : 2.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8152円
858 入札履歴
終了
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