銀河英雄伝説　Ｄｉｅ　Ｎｅｕｅ　Ｔｈｅｓｅ　第１巻（完全数量限定生産版）（Ｂｌｕ−ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）【2025 カレンダーの人気アイテム】

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【Blu-ray】銀河英雄伝説(ギンガエイユウデンセツ)／発売日：2018/07/04／SHBR-496／／［キャスト］宮野真守／鈴村健一／梅原裕一郎／梶裕貴／諏訪部順一／小野大輔／中村悠一／川島得愛／遠藤綾／三木眞一郎／下山吉光［スタッフ］原作：田中芳樹／監督：多田俊介／助監督：森山悠二郎／シリーズ構成：高木登／キャラクターデザイン：菊地洋子／キャラクターデザイン：寺岡巌／キャラクターデザイン：津島桂／総作画監督：後藤隆幸／特技監督：竹内敦志／メカデザイン：竹内敦志／メカデザイン：臼井伸二／メカデザイン：常木志伸／オリジナルメカデザイン：加藤直之／プロップデザイン：太田恵子／プロップデザイン、紋章デザイン：秋篠Ｄｅｎｆｏｒｗｏｒｄ日和／３Ｄ：Ｉ．Ｇ３Ｄ／３Ｄ監督：森本シグマ／美術：Ｂａｍｂｏｏ／美術監督：竹田悠介／美術設定：塩澤良憲／美術設定：曽野由大／美術設定：藤井一志／美術デザイン：渡部隆／色彩設計：竹田由香／音響監督：三間雅文／音楽：橋本しん（Ｓｉｎ）／音楽：井上泰久／音楽制作協力：Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ（Ｊａｐａｎ）Ｉｎｃ．／撮影監督：荒井栄児／編集：植松淳一／制作：Ｐｒｏｄｕｃｔ