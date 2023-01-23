『ダカイン バックパック 365PACK 30L BLK【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 07時 27分に出品され03月29日 07時 27分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダカイン バックパック 365PACK 30L BLK
【商品説明】
・タテ46cmxヨコ30cmxマチ21cm
・ポケットの数:5(外側3/内側2)
・留め具の種類: ファスナー
・重量:630g
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 35.60 cm
奥行 : 48.20 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ダカイン バックパック 365PACK 30L BLK
¥ 8152
ダカイン バックパック 365PACK 30L BLK
¥ 8152
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落札価格8152円
602 入札履歴
終了
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