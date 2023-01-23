『Kandagawa Jet Girls Racing Hearts Edition(輸入版:北米)- PS4【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 03時 04分に出品され03月29日 03時 04分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kandagawa Jet Girls Racing Hearts Edition(輸入版:北米)- PS4
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.81 cm
横幅 : 13.97 cm
奥行 : 20.07 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8152円
107 入札履歴
終了
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