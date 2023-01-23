『お中元 厳選ギフト 西利 京のあっさり漬 産地直送 特選 (包装のみ)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 06時 15分に出品され03月22日 06時 15分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
【お中元 厳選ギフト】 西利 京のあっさり漬 産地直送 特選 (包装のみ)
【商品説明】
CMR-X07T65QRYB
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8152円
83 入札履歴
終了
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