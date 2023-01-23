『ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バッティングティー JTAケンコーティーボールバッティングティー JTA-KTT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 15時 25分に出品され04月14日 15時 25分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ナガセケンコー 日本ティーボール協会公認バッティングティー JTAケンコーティーボールバッティングティー JTA-KTT
【商品説明】
・NPO法人日本ティーボール協会公認品
・スペアパイプ1本付き
・屋内・屋外使用可能
・材質:合成ゴム
・色:ブラック
・重量:約4.7kg
・高さ調節幅:55~90cm
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 45.70 cm
奥行 : 49.00 cm
重量 : 5.57 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8216
落札価格8152円
232 入札履歴
終了
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