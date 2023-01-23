『2022年モデルオノフ(ONOFF) レディース ラウンドバッグ OA0722-59 GKH グリーンカーキ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 15時 02分に出品され03月30日 15時 02分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2022年モデルオノフ(ONOFF) レディース ラウンドバッグ OA0722-59 GKH グリーンカーキ



【商品説明】

・サイズ:24×14×24(?)

・ストラップの種類: ショルダー

・原産国:中国

・素材:ナイロン

・表地: ナイロン

・部門名;レディース



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 33.70 cm

奥行 : 36.79 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。