『2022年モデルオノフ(ONOFF) レディース ラウンドバッグ OA0722-59 GKH グリーンカーキ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 15時 02分に出品され03月30日 15時 02分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2022年モデルオノフ(ONOFF) レディース ラウンドバッグ OA0722-59 GKH グリーンカーキ
【商品説明】
・サイズ:24×14×24(?)
・ストラップの種類: ショルダー
・原産国:中国
・素材:ナイロン
・表地: ナイロン
・部門名;レディース
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 33.70 cm
奥行 : 36.79 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8152円
253 入札履歴
終了
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