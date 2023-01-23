『F&W(エフアンドダブリュー) WPI ホエイプロテイン メロン風味 3kg たんぱく質85.6%配合 100食分 国内製造 大容量【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 00時 59分に出品され04月20日 00時 59分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【付属のスプーンについて】付属のスプーンは袋の中に入っております。輸送時の揺れの影響で粉の中に埋もれてしまっている可能性もありますので、その際はお手数ですが粉の中をご確認いただけますと幸いです。