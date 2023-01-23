『Berger 剪定鋏1014 210mm (1丁) 品番：1014【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 54分に出品され03月15日 02時 54分に終了予定です。即決価格は8,151円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特長
片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。
エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途
植物の剪定作業や採果作業に。
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落札価格8151円
81 入札履歴
終了
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