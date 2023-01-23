『帯締め 伊賀組紐 井上工房 伊賀くみひも 正絹 深山染 源氏絵巻 撚り房 金糸 葵 灰青緑 結婚式 お宮参り 七五三 卒業式 ネコポス No【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 20時 53分に出品され03月24日 20時 53分に終了予定です。即決価格は8,151円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 かんざし、髪飾り

【商品名】

帯締め 伊賀組紐 井上工房 伊賀くみひも 正絹 深山染 源氏絵巻 撚り房 金糸 葵 灰青緑 結婚式 お宮参り 七五三 卒業式 ネコポス No



【商品説明】

・【カラー】ほんのり淡い灰青緑

・【サイズ】長さ 約155cm(房含まない) × 幅 約1.3cm

・【素材】・正絹

・【詳細】・伊賀組紐 ・ 井上工房 ・ 深山染 ・ 銀糸 ・ 撚り房 ・ 日本製

・メイン素材: シルク

・素材構成: 100% シルク



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



X09QS46XF3

カテゴリ ファッション

レディースファッション

着物、浴衣 タグ 帯締め

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