『帯締め 伊賀組紐 井上工房 伊賀くみひも 正絹 深山染 源氏絵巻 撚り房 金糸 葵 灰青緑 結婚式 お宮参り 七五三 卒業式 ネコポス No【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 20時 53分に出品され03月24日 20時 53分に終了予定です。即決価格は8,151円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
かんざし、髪飾り
【商品名】
帯締め 伊賀組紐 井上工房 伊賀くみひも 正絹 深山染 源氏絵巻 撚り房 金糸 葵 灰青緑 結婚式 お宮参り 七五三 卒業式 ネコポス No
【商品説明】
・【カラー】ほんのり淡い灰青緑
・【サイズ】長さ 約155cm(房含まない) × 幅 約1.3cm
・【素材】・正絹
・【詳細】・伊賀組紐 ・ 井上工房 ・ 深山染 ・ 銀糸 ・ 撚り房 ・ 日本製
・メイン素材: シルク
・素材構成: 100% シルク
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X09QS46XF3
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落札価格8151円
845 入札履歴
終了
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