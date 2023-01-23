『ONEILL レディース ソルトウォーター ソリッド ベニス トップ， ブラック/海水固形ベニス， X-Large【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 16時 41分に出品され04月18日 16時 41分に終了予定です。即決価格は8,151円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ONEILL レディース ソルトウォーター ソリッド ベニス トップ， ブラック/海水固形ベニス， X-Large
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 18.11 cm
奥行 : 20.50 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8151円
14 入札履歴
終了
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