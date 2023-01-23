『HD Cable for Original - Hyperkin 初代Xbox専用【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 09時 12分に出品され03月16日 09時 12分に終了予定です。即決価格は8,150円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 初代Xbox専用 M07324

・Xboxの映像をHDTVに出力できる アダプタです

・アス

・480pの解像度と鮮明なステレオオーディオをサポート - 4kテレビで使用すると、画像がよりきれいに見えます

・POUND HD LINK CABLEと同じ設計会社の製品

・正常に映らないとき※ 追加の電源が必要になる場合があります付属の電源供給用USBケーブルを接続してください。また、ゲーム機本体のACアダプタが古いと正常に映らない場合があります。