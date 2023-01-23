『BTM ペットカート 犬用ベビーカー 猫バギー 分離式 取り外し可能 前輪360°回転 折りたたみ 多頭【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 14時 49分に出品され03月13日 14時 49分に終了予定です。即決価格は8,150円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 BTM ペットカート 犬用ベビーカー 猫バギー 分離式 取り外し可能 前輪360回転 折りたたみ 多頭 小型犬 猫 軽量 組立簡単 工具不要 介護用 ドッグカート 犬 猫 動物 ペット用品



商品コード：12059843162

サイズ：1個 (x 1)

カラー：グレー



・素材 オックスフォ一ド ・カラー レッド、カモフラ、ブラウン、ブルー、グレー ・商品サイズ 84.56842cm ・梱包数 1 ・梱包サイズ 35.52470cm ・重量(N.W.) 4.8kg ・重量(G.W.) 5.8kg ・生産国 中国 ・組立品/完成品 組立品