『HG マジンガーZ マジンガーZERO(INFINITISM) 1/144スケール 色分け済みプラモデル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 00時 02分に出品され04月13日 00時 02分に終了予定です。即決価格は8,150円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HG マジンガーZ マジンガーZERO(INFINITISM) 1/144スケール 色分け済みプラモデル



【商品説明】

・(C)Go Nagai・Yoshiaki Tabata・Yuuki Yogo/Dynamic Planning

・パッケージ重量: 0.88 kg

・対象性別: unisex

・素材: プラスチック



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。