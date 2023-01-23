『トランスフォーマー SS-90 バンブルビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 50分に出品され03月18日 20時 50分に終了予定です。即決価格は8,150円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 (c) 2022 Paramount Pictures Corporation. (R) and/or TM & (c) TOMY. All Rights Reserved. TM & (R) denote Japan Trademarks.

電池は使用しません。

原産国:ベトナム

梱包サイズ: 6.4×19.0×13.9(cm)