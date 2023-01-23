『フォーク ワンピース 医療 ナース メディカル 白衣 3001CR レディース ブルー×ホワイト 日本 M (日本サイズM相当)【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 15時 47分に出品され04月10日 15時 47分に終了予定です。即決価格は8,150円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フォーク ワンピース 医療 ナース メディカル 白衣 3001CR レディース ブルー×ホワイト 日本 M (日本サイズM相当)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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